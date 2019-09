‘Hollywood em Concerto’ na Praça do Povo

Para assinalar a abertura do ano lectivo escolar na Madeira, terá lugar, sexta-feira, dia 13 de Setembro, pelas 21 horas, no Cais 8 da Praça do Povo, o ‘Hollywood em Concerto’. Este evento, organizado pela Secretaria Regional de Educação, através do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode (CEPAM) resulta de um estágio da Orquestra Académica do Conservatório, sob a orientação artística e pedagógica do professor e maestro Francisco Loreto, que decorreu entre 5 e 12 do corrente mês nas instalações do CEPAM.

O projecto de estágio, que inclui o concerto final na Praça do Povo, visa proporcionar a esta orquestra de jovens artistas um palco onde o maior número possível de espectadores possa ver e ouvir o seu trabalho artístico sinfónico. Para ser mais atractivo e cativar a maior participação de público, foi escolhido um repertório sinfónico temático, neste caso, as famosas bandas sinfónicas de filmes de Hollywood, dado que é um género que, naturalmente, atrai milhões de apreciadores em todo o mundo.

Neste concerto serão interpretadas bandas sonoras de dez filmes, em simultâneo com a projecção vídeo de excertos dos mesmos, numa enorme tela de projecção, com um grande palco e som amplificado, juntamente com uma enorme tela de leds de última geração, sendo isto possível graças à parceria com a LuxStar. Fazem parte do programa as bandas sonoras dos filmes ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’, ‘Harry Potter’, ‘Supermam’, ‘Forest Gump’, ‘Jurassic Park’, ‘O Senhor dos Anéis’, ‘Missão Impossível’, ‘Jaws (Tubarão)’ e ‘Piratas das Caraíbas’.

Eis o programa

1. Abertura ‘20th Century Fox’

2. John Williams: The Empire Strikes Back Medley

3. John Williams: The Complete Harry Potter - Themes from all eight movies

4. John Williams: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

5. John Williams: Highlights from Jurassic Park

6. John Williams: Jaws (Tubarão 1)

7. Abertura Universal Pictures

8. Alan Silvestri: Forrest Gump Suite

9. Lalo Shifrin: Mission Impossible

10. John Williams and John Ottman: Superman Returns (arr. Victor López)

11. Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowships of the Ring (symphonic suite)

12. Hans Zimmer: Symphonic Highlights from Pirates of the Caribbean: At World’s End