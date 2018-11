Hoje pode nevar

Apesar do frio que se fez sentir nesta madrugada e de as temperaturas no Pico do Areeiro terem decido aos -0,1 graus não chovei e por isso não caiu neve. A Bica da Cana registou 0,6 graus. No Funchal, as temperaturas foram mais amenas, com as mínimas a tocarem durante a noite os 14,1 na zona do Observatório e os 14,8 no Lido.

As temperaturas continuam a descer e hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que desçam aos 13ºC de mínima no Funchal, chegando na máxima aos 20ºC, havendo ainda a possibilidade de queda de neve nos picos mais altos da Madeira

No Arquipélago vão manter-se os períodos de céu muito nublado e os aguaceiros, que serão mais frequentes nas vertentes Norte e terras altas e que como referido poderão passar a neve. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Noroeste.

Para o Funchal estão previstos também períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Câmara de Lobos que costuma ser uma das zonas mais quentes da Madeira vai descer aos 12ºC e vai manter a máxima nos 20ºC, como o Funchal. A Ponta do Sol vai estar entre os 13ºC e os 19ºC. O Caniçal fica-se pelos 13ºC e não vai além dos 16ºC na parte mais quente do dia; Machico, Santa Cruz, Porto Moniz e Porto Santo chegam aos 18ºC. Ponta do Pargo terá temperaturas nesta quinta-feira entre os 11ºC e os 17ºC e Santana entre os 11ºC e os 16ºC. São Vicente desce aos 10ºC e no outro extremo chegará aos 17ºC. O Santo da Serra vai apresentar uns frios 7ºC de mínima e 13ºC de máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 2 a 3 metros e na costa Sul de Sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água está nos 20ºC.