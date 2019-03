Henrique Afonso chegou a Barbados 17 dias depois em alto mar e já partiu

Como já era esperado, Henrique Afonso chegou ontem a Barbados, nas Caraíbas, 17 dias depois em alto mar. O velejador madeirense, que está a dar a volta ao Mundo no ‘Sofia do Mar’ partiu de Cabo Verde no passado dia 18 de Fevereiro, da ilha Brava, tendo percorrido até chegar ao porto de Saint Charles cerca de 2.200 milhas náuticas. Só que a estadia do ‘pirata’ foi curta em Barbados, basicamente só para “esticar as pernas e beber uma cervejinha”, isto porque Henrique Afonso já partiu esta manhã para a ilha de Santa Lúcia, onde lhe esperam alguns amigos a cerca de 80 milhas náuticas.

“Dezassete dias navegando. Foi uma viagem tranquila, maravilhosa e sem prejuízos. Os primeiros dias com pouco vento, mas depois chegou e a verdade é que foi maravilhoso. Parei em Barbados porque estava tão perto, mas já estou saindo hoje para chegar a Santa Lúcia ainda esta manhã. Está tudo perfeito e não houve surpresas!”, contou o madeirense ao DIÁRIO.