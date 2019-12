Há 50 anos, a Madeira recebia a visita de Marcelo Caetano

A 6 de Dezembro de 1969, o presidente do Conselho, o título atribuído o chefe ao Governo, visitava a Madeira. Marcelo Caetano, que sucedera a Salazar no cargo, foi recebido pela população que tinha sido convidada, pelas autoridades locais, a prestar homenagem ao governante. Como acontecia sempre na ditadura do Estado Novo, escolas, empresas e a administração pública, dispensaram funcionários e alunos para marcarem presença na recepção.

Marcelo Caetano esteve três dias na Madeira e, entre outras homenagens, foi dado do sue nome ao Estádio dos Barreiros. As letras em pedra, na parede do estádio, não completaram cinco anos no local. A 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos iria derrubar a ditadura e o os ‘Barreiros’ voltaram a ter esse nome.

Marcelo Caetano, a principal figura da ditadura deposta, regressaria à Madeira precisamente a 26 de Abril de 1974, em trânsito para o exílio, no Brasil. Desta vez seria recebido por manifestações muito pouco amigáveis da população que festejava a Revolução.