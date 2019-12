Há 20 anos, “ninguém se mexeu” e Jardim avançou

Na edição de 11 de Dezembro de 1999, o DIÁRIO noticiava a recandidatura de Alberto João Jardim à liderança do PSD-Madeira. “Ninguém se mexeu”, dizia o líder social-democrata para justificar a continuidade à frente do partido. Jardim esperava que quem tem “legítimas aspirações” deveria movimentar-se para uma candidatura.

Seriam necessários mais 13, em Dezembro de 2012, para alguém disputar a presidência do PSD-M. Miguel Albuquerque enfrentou Jardim que venceu as eleições internas por uma diferença de menos de 100 votos.

Na mesma edição era destacada a polémica em torno do quarteirão do Hinton, no Funchal, onde a Câmara do Funchal, presidida precisamente por Albuquerque, pretendia construir um jardim público. A família Welsh, dona dos imóveis, dizia que não tinha sido informada da intenção de expropriação pela autarquia e que tudo o que sabia era através dos jornais.