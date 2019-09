Há 20 anos, Jardim apresentava caderno reivindicativo a António Guterres e Durão Barroso

A edição de 19 de Setembro de 1999 tinha, em manchete, a última entrevista aos cabeças-de-lista pela Madeira às eleições legislativas nacionais, marcadas para 10 de Outubro. Alberto João Jardim, como sempre, era o primeiro da lista do PSD e garantia que não envolveria na luta entre António Guterres, líder do PS e Durão Barroso, do PSD e que só queria ter uma votação expressiva que suportasse um caderno reivindicativo com 27 pontos.

O líder do PSD-Madeira garantia que o contencioso das autonomias não estava resolvido e exigia que qualquer que fosse o futuro primeiro-ministro respeitasse a Região.

O PS venceria as eleições, ficando a apenas um deputado (115) da maioria absoluta. Na Madeira, o PSD ganhava, com 46,3% e elegia três deputados, mas o PS obtinha o seu melhor resultado de sempre, com 35% e dois deputados

Na mesma edição de há 20 anos, era destacada, com foto na primeira página, a força internacional que se dirigia para Timor-Leste para garantir os acordos de paz.