Há 14 anos, o Nacional fazia história no Dragão

Há 14 anos, o DIÁRIO de 12 de Março de 2005 dava grande destaque à vitória dos alvi-negros no Dragão.

Uma noite de sonhos para o Nacional que utilizou, no jogo, cinco madeirenses.

Naquela época, nem nos melhores sonhos o Nacional podia imaginar, antes do jogo, que poderia sair com vitória por goleada, em casa do campeão nacional, europeu e intercontinental em título.

A equipa da Madeira contou com uma apatia inexplicável dos azuis e brancos, num jogo metaforicamente visto como a história de ‘David contra Golias’.

Desta foram, os madeirenses limitaram-se a ser uma equipa equilibrada, bem colocada em campo e eficaz para chegar a uma goleada que fica para os capítulos saborosos da história do clube.

Alcançado no fim, uma vitória histórica por 4-0, ao Porto, no Estádio do Dragão, com três golos de jogadores madeirenses.

Pulseira electrónica usada pela primeira vez na Madeira

O DIÁRIO destacava, na manchete da primeira página, que pela primeira vez, na Região, a denominada ‘pulseira electrónica’ fora activada.

O beneficiário foi um arguido que estava detido preventivamente e havia pedido a reapreciação da medida de coacção.

Segundo dados que o DIÁRIO apurou, na época, a Madeira foi uma das primeiras regiões a operacionalizar o sistema de vigilância electrónica em Portugal.