Há 11 anos, Ronaldo triunfou pela primeira vez na Liga dos Campeões

Até os ‘deuses’ ajudaram a coroar Cristiano Ronaldo

O Manchester United ganhou, há 11 anos, em Moscovo a sua terceira Taça dos Clubes Campeões Europeus de futebol diante do rival Chelsea, no desempate por pénaltis (6-5), após igualdade a um golo.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter falhado um dos pontapés de grande penalidade, inaugurou o marcador, aos 26 minutos, mas Lampard empatou a partia e a decisão ficou para lá do prolongamento.

Ronaldo à ponta-de-lança!

A primeira final inglesa da prova começou com bom ritmo e ambas as equipas apostaram na rápida troca de bola, sucedendo-se as transições em cada uma das metades do campo até que, aos 26 minutos, Cristiano Ronaldo inaugurou marcador, com um cabeceamento irrepreensível, após cruzamento de Wes Brown e perante a passividade da defesa do Chelsea.

O United remeteu-se ao contra-ataque e, aos 35 minutos, Ronaldo voltou a desenvencilhar-se dos adversários e cruzou para a cabeça do argentino Carlos Teves, mas o guarda-redes checo dos londrinos, Cech, defendeu e voltou a impor-se segundo depois à recarga de Carrick.

Sorte de Lampard no empate

Em cima do intercalo, depois de um remate de Essien, que esbarrou na defesa dos ‘diabos vermelhos’, Lampard aproveitou o ressalto e empatou a partida, com um toque em jeito, à saída de Van der Sar.

Na segunda parte, a equipa londrina melhorou a cobertura aos adversários e limitou os movimentos contrários num primeiro momento, mas o Machester reequilibrou o jogo, mas foi os ‘blue’ Drogba a criar uma grande ocasião de perigo, com um remate forte ao poste direito da baliza defendida por Van der Sar, a 12 minutos dos 90.

Melhor em campo

Cristiano Ronaldo foi distinguindo o melhor jogador da final da Liga dos Campeões segundo o site da UEFA. A votação, na época, esteve a cargo dos milhares de adeptos que acederam ao espaço cibernético durante, e no fim, do desafio.

Melhor Marcador

Ronaldo, com o tento inaugural do encontro, confirmou o estatuto de melhor marcador da prova, contabilizando 8 golos ao longo da competição.

Rezou-se na Quinta Falcão

Familiares e amigos de Cristiano Ronaldo reuniram-se, na época, no salão de bilhares da Quinta Falcão, bairro onde nasceu e cresceu o futebolista madeirense, para assistir à final da Liga dos Campeões.

Sofreu-se muito durante todo o jogo, sobretudo aquando da marcação das grandes penalidades, até que Anelka, jogador do Chelsea, falhou. Um momento de explosão de alegria, onde as lagrimas de emoção e a euforia tomaram conta de sala com mais de 50 pessoas.