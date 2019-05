Grupo Vila Galé assinala Dia da Criança com lançamento de jogo infantil ‘online’

Para assinalar o Dia da Criança, a cadeia de hotéis Vila Galé acaba de lançar o ‘Jogo do Nep’, um jogo infantil ‘online’, adaptado para dispositivos móveis e PC, que pode jogar-se em http://nepkidsclub.vilagale.com/

Com uma forte componente pedagógica, está especialmente vocacionado para treinar a destreza e a memória, para incentivar a consciência ambiental e para estimular a leitura, já que inclui um e-book.

Dedicado à temática dos mares, o jogo tem como personagens principais o Nep – que é também a mascote dos clubes infantis dos hotéis Vila Galé – e os seus amigos caranguejo Edu, o Golfinho Marés, a estrela do mar Vera, a gaivota Tina e a tartaruga Naná, mas também o Pirata Temível, que é o ‘mau da fita’.

O ‘Jogo do Nep’ foi exclusivamente desenvolvido para a Vila Galé e consiste em quatro desafios com diferentes níveis de dificuldade: A ideia é construir um farol que será tanto mais alto quanto mais certeira for a colocação das peças; ser o melhor a limpar o oceano, destruindo o lixo do fundo do mar; participar numa competição de barcos pirata e ser o mais rápido a chegar à meta; ou coleccionar ‘em linha’ o maior número de objectos marinhos iguais. Tudo acontece numa ilha e o objectivo é ajudar os amigos do Nep a salvá-lo do pirata.

Com versões em português e inglês, o link de acesso ao jogo está disponível através do ‘site’ da Vila Galé.

Desta forma, o grupo Vila Galé reforça a sua oferta na animação para crianças e as actividades para desfrutar em família.