Grupo Sousa reforça frota

O armador GSLINES, do Grupo Sousa, adquiriu hoje o navio “Rebecca S” para reforço das linhas marítimas entre Portugal continental e os Açores e a Madeira, em substituição do navio afretado “Pantonio”.

O “Rebecca S”, que até agora operava nas Caraíbas com o nome “Samba”, registado em Antígua e Barbuda, será registado no Registo Internacional de Navios da Madeira, RIN-MAR, passando a arvorar bandeira portuguesa.

Presentemente atracado em Kingston, Jamaica, nos próximos dias o “Rebecca S” será submetido a uma inspeção subaquática com mergulhadores certificados, auditado e certificado no âmbito dos códigos internacionais aplicáveis (ISM, ISPS e MLC). O navio recebe hoje em Kingston a visita da equipa técnica do Grupo Sousa chefiada por Valter Lopes, Diretor Técnico da STEERMAR (empresa de gestão dos navios do Grupo Sousa), do inspetor nomeado pela Sociedade Classificadora DNV-GL Portugal, António Marinho, e do técnico de comunicações por satélite, Fábio Fonseca, da AAGEHEMPEL.

A chegada do “Rebecca S” a Lisboa ocorre no início de Dezembro e ficará sob o comando do Comandante Paulo Silva, contando a sua tripulação com dois oficiais madeirenses, a Imediato, Ana Melim, e o Chefe de Máquinas, Alexandre Bettencourt.

O Grupo Sousa, que centra as suas actividades nas áreas dos Transportes marítimos (Shipping), Operações portuárias, Logística e Energia e Turismo, é hoje o maior armador nacional, o único a constar da lista dos 100 maiores armadores a nível mundial (86º na lista Alphaliner).

Opera 9 navios, sendo 5 próprios: “Lobo Marinho”, “Funchalense 5”, “Raquel S“, “Laura S” e “Rebecca S”, e 4 afretados: “Manatee”, “Leonie P”, “Insular” e “Lagoa”.

O navio “Rebecca S” foi construído em 2007, tem 129,65 metros de comprimento, 20,83 m de boca, 7.584 tons GT, tem capacidade para 679 TEU.