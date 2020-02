O Grupo Sousa vai doar, esta terça-feira, Dia Mundial do Doente, 70 mantas ao Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga, na sequência da Campanha Solidária organizada pela Presença Amiga, informa o movimento através de comunicado.

A entrega tem lugar amanhã no Hospital Dr. João de Almada, em cerimónia marcada pelas 17 horas,com a presença do secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, e da presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes.