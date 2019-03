Greve encerra escola na Madeira

A greve dos trabalhadores não docentes convocada a nível nacional, mas que se estendeu também à Região, registou pouca adesão na Madeira. No entanto, apesar de não ter tido grande impacto na comunidade escolar, a greve levou ao encerramento de uma escola, no concelho do Funchal.

A Secretaria Regional de Educação (SRE) revelou que, na manhã desta sexta-feira, 242 dos 1778 trabalhadores não docentes aderiram à greve (o que equivale a 13,6 %), adiantando que os maiores constrangimentos ocorreram no turno da tarde, com uma adesão de 16,6%.

De acordo com a SRE, apenas a EB1/PE da Achada foi encerrada mas, apesar de se manterem em funcionamento, outras escolas foram parcialmente afectadas, nomeadamente a EB1/PE/Creche de São Jorge, a EB1/PE/Creche de Santa Cruz, a EB1/PE/Creche do Porto Santo, a EB1/PE Dr. Clemente Tavares e a EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior.

Tal como o DIÁRIO noticiou, esta greve prende-se com a contratação de mais profissionais e por um sistema de descongelamento das carreiras “mais justo”, disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, ontem, à TSF Madeira.