Grande Dicionário Enciclopédico Madeirense destaca 40 figuras empreendedoras da Região

No próximo dia 16 de Setembro, segunda-feira, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, será apresentado o Volume Zero do Grande Dicionário Enciclopédico Madeirense, intitulado ‘Madeira Empreendedora: 40 Figuras Empreendedoras da Cultura Madeirense’. Um trabalho dirigido pelo professor José Eduardo Franco e coordenado pela professora Cristina Trindade, que reúne 40 figuras empreendedoras do passado e presente da Madeira.

A iniciativa será apresentada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

“A Câmara Municipal do Funchal apoiou com convicção esta publicação e é com todo o gosto que vamos acolher a apresentação desta obra repleta de talentos e de referências, que enaltece a riqueza empresarial, cultural e social da Região, dando a conhecer estes nomes e os seus contributos, não só para a nossa História, mas igualmente como exemplo e incentivo para que muitos outros possam hoje seguir-lhes os passos,” salienta Miguel Silva Gouveia.

O livro agora publicado é resultado do trabalho de um grupo de investigadores que pesquisou a vida e obra de 40 figuras empreendedoras da vida madeirense, e cujos feitos ficaram para a posterioridade, destacando-se nesta seleção nomes como Manuel Álvares, William Hinton, Mary Jane Wilson, João Cabral do Nascimento, Fernão de Ornelas, Dionísio Pestana, Cristiano Ronaldo, entre outros.

A cerimónia de lançamento contará com a apresentação de Catarina Portas, a conhecida empresária portuguesa que, desde 2004, tem-se dedicado à revitalização de marcas nacionais antigas, através das lojas A Vida Portuguesa, entre vários outros projectos de referência nesta temática, que já lhe valeram projecção e reconhecimento internacional.