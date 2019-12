GRACE desafia empresas da Madeira a implementar projectos sustentáveis

No seguimento do Cluster Regional GRACE, composto por várias empresas madeirenses de diversas áreas, lançado recentemente no evento ‘Empresa Sustentável - o Horizonte 2030’, decorreu ontem, 5 de Dezembro, nas instalações da IlhaPeixe, a primeira reunião de trabalho do Cluster.

A iniciativa contou com a participação de Ruben Teixeira da Alberto Oculista, Ilídio Gomes da Delta Cafés, Humberto Drumond da Dupla DP, Pedro Freitas e Ana Melim da FN hotelaria, Pedro Frazão do Grupo Sousa, e Fernando Freitas da IlhaPeixe.

Esta primeira reunião de trabalho destinou-se a promover o conhecimento mútuo entre os participantes e identificar as principais linhas de acção a desenvolver no âmbito da promoção e implementação de projectos de Responsabilidade e Sustentabilidade Corporativas.

A próxima reunião já está agendada para 2020, na primeira quinzena de Janeiro.