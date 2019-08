GR homenageia profissionais de Centro de Saúde e Protecção civil no Porto Santo

O governo regional da Madeira, homenageou no final da tarde desta sexta feira, profissionais do centro de saúde do Porto Santo, e também, da Protecção Civil da ilha dourada.

O acto decorreu no Centro Cultural e de Congressos, mais concretamente no espaço onde está a decorrer a ‘EXPO Saúde’, e contou com a presença de várias entidades regionais e locais.

Miguel Albuquerque disse que “esta é uma sentida homenagem aos profissionais dedicados e empenhados e que, no fundo, diariamente, constroem uma prestação de cuidados de saúde humanizada na nossa Região Autónoma”.

“Acho que não podemos desassociar, apesar da evolução técnica e do aumento e variedade de meios de intervenção, humanização dos serviços” ou seja, “a saúde continua, na verdade, a ter uma valência no profissional, quer seja, no médico, na enfermeira ou nos funcionários administrativos, e que recebe os doentes e recebe os utentes”, disse o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque salientou: “Se olharmos numa perspectiva histórica, a implementação do Serviço Regional de Saúde foi uma das principais conquistas da autonomia política e do estado de social pós o 25 de Abril”.

“Aqui no Porto Santo, a evolução na área da saúde é incomparável, e se comparamos o que eram os cuidados de saúde aqui nesta ilha, quer do ponto de vista dos cuidados primários, quer na oferta e na variedade de valências que temos na ilha, e também, o que temos nos meios ao dispor aos utentes do Porto Santo, não tenho duvida em dizer que é comparar aquilo que é incomparável”.

Foram homenageados, no que respeita aos profissionais do centro de saúde do Porto Santo, o médico, Rogério Correia, a enfermeira Rosário Ribeiro, a administrativa superior Liseta Nascimento, a coordenadora técnica, Celeste Mendonça, e dois assistentes operacionais, Emanuel Correia e Fátima Soares.

No que respeita ao serviço de Protecção Civil foi homenageado o comandante do BVPS, Carlos Drumond. Miguel Albuquerque agradeceu ao homenageado o que conseguiu em termos de intervenção da Protecção Civil na ilha” e acrescentou: “Tive o prazer de inaugurar o novo quartel de bombeiros que é dos mais modernos e eficazes que existem”.

“O senhor comandante é um exemplo, um profissional dedicado e que tem amor à sua profissão e sobretudo à Protecção Civil e uma das mais nobres actividades que podemos ter que é o apoio que temos de dar às populações em situação de maior vulnerabilidade”.