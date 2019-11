GR estuda hipótese de passe gratuito até aos 18 anos

Um dos capítulos que mais controvérsia tem gerado com o Governo da República nos últimos dois anos prende-se com os transportes e mobiliade aérea.

No Programa do Governo, entregue hoje no Parlamento, é defendido o reforço da ligação e cooperação com as entidades públicas e privadas envolvidas na operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, de modo a conseguir uma melhoria na sua utilização e eficiência; aumentar a oferta nas ligações aéreas com o território nacional e o estrangeiro, fortalecendo, desta maneira, a economia regional; fazer cumprir, por parte do Estado, o princípio da continuidade territorial, sem discriminação, entre as Regiões Autónomas; assegurar a revisão do actual modelo de Subsídio Social de Mobilidade, aplicando o previsto na Lei n.º 105/2019, permitindo que os cidadãos residentes paguem o valor do custo final das viagens entre a RAM e o Continente (86,00 EUR para residentes, 65,00 EUR para estudantes) e entre a RAM e RAA (119,00 EUR para residentes e 89,00 EUR para estudantes); manter o Programa Estudante Insular, até à aplicação do novo modelo de Subsídio Social de Mobilidade, permitindo que os estudantes paguem apenas o valor do custo final das viagens, cabendo ao Governo Regional o adiantamento do montante do Subsídio às agências de viagens.

No âmbito dos transportes, o executivo compromete-se a estudar a hipótese de alargar a gratuitidade dos passes até aos 18 anos, desde que o beneficiário, comprovadamente, frequente um estabelecimento de ensino. O GR vai manter os preços dos passes sociais, (actualmente: 30€ no Funchal e 40€ para os interurbanos), a comparticipação do passe sub-23, assim como, a gratuitidade do passe social criança e passe social pensionistas.