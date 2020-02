Governo Regional revoluciona ‘Invest Madeira’

A Região vai continuar a deter maioria do capital da estrutura, que vai passar a associação e ter como parceiros a ACIF e a Sociedade de Desenvolvimento. O novo modelo vai ser apresentado numa palestra que traz Paulo Portas ao Funchal. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias de hoje e que pode ler na página 8.

Já a maior mancha gráfica é ocupada pela posição tomada pela maioria dos directores de serviço e chefes de unidade do SESARAM. 33 pediram a demissão, na véspera da tomada de posse de Mário Pereira como director clínico do SESARAM. Em entrevista ao DIÁRIO o ex-deputado do CDS admite eleição para o lugar. Saiba mais nas páginas 3, e 26 e 27.

Ainda na política, Albuquerque reconcilia-se com Rio. O presidente do PSD-M vai discursar no congresso que arranca, hoje, em Viana do Castelo, garantindo apoio à direcção nacional do partido. Os pormenores sobre o congresso são para conhecer nas páginas 4 e 5.

Por outro lado, nas páginas 6, 7 e 10, pode encontrar as conquistas da Região no Orçamento do Estado. Já a easyJet ameaça abandona voos para o continente quando entrar em vigor o novo modelo de mobilidade.

Por fim, destaque na primeira página para a CMF que está bloqueada com corte de 10,4 milhões. O chumbo do orçamento municipal condiciona alargamento dos projectos de apoio social. Leia nas páginas 24 e 25.

