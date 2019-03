Governo Regional quer Fundo Ambiental a contribuir para redução de passes sociais

O Governo Regional vai pagar mais oito milhões de euros, além dos seis milhões de euros que já pagava às operadoras de transportes públicos em indemnizações compensatórias, para assim garantir que o novo regime de redução de passes sociais tenha os valores apresentados na passada quarta-feira e que hoje começam a ser adquiridos pelos utentes.

Ora, este valor é pago integralmente pelo orçamento regional, mas o Vice-presidente do Governo, Pedro Calado, pede que o Fundo Ambiental, que financia o programa de redução de passes sociais a nível do país, mas que não chega à Madeira, possa canalizar nem que seja uma pequena parte para pagar os passes sociais cá.

Essa ideia vai ser apresentada a dois secretários de Estado do Governo da República que estão na Madeira para eventos sobre energia e mobilidade. José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, e João Galamba, secretário de Estado da Energia, que ‘apadrinham’ a apresentação, esta manhã, do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e o Plano Nacional Energia e Clima 2030, respectivamente.

O Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), cujo despacho autoriza a usar 104 milhões de euros do Fundo Ambiental para que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e das comunidades intermunicipais possam implementar a redução dos preços pagos pelos passes a partir de 1 de Abril, foi assinado precisamente por um dos governantes presentes, no caso José Mendes.

O evento decorre durante toda a manha numa das salas do Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira.