Governo Regional já recuperou 16 centros de saúde

“Nós fizemos neste mandato a recuperação de 16 centros de saúde”. A revelação foi feita por Miguel Albuquerque, que visitou, esta manhã, as obras de intervenção e recuperação no centro de saúde de Santa Cruz.

Uma intervenção, orçada em 165 mil euros, visou “melhorar as condições operacionais do edifício” e deverá estar concluída em meados de Outubro.

A empreitada inclui vários trabalhos de beneficiação do edifício e melhoria das condições de conforto e de segurança do mesmo, bem como a adaptação de duas salas existentes em um gabinete de enfermagem e em um gabinete de recolha de análises clínicas (com abertura de vão exterior para o exterior).

Paralelamente, foi montado um ‘guichet’ de atendimento na zona de recepção do Centro de Saúde, procedeu-se à adaptação de uma sala na cave em zona de lavagem/desinfeção, com caminho de circulação e separação entre a zona de sujos e limpos e ainda a execução de um novo caminho de circulação para acesso pedonal ao Centro de Saúde, de modo a facilitar o acesso de utentes com dificuldade de locomoção.

“O próximo desafio será termos aqui no próximo mandato um elevador, para melhorar também a acessibilidade dos utentes com deficiências de locomoção”, anunciou na ocasião o presidente do Governo Regional, que aproveitou ainda para elogiar este pequeno mas “muito prestigiado” centro “com grandes profissionais”.

De referir ainda nos 16 centro mencionados pelo líder do Governo Regional, incluem-se: a ampliação que está em curso na Nazaré, o novo centro de saúde de Câmara de Lobos (que custou 8 milhões de euros) e o novo centro de saúde da Calheta, ainda em construção.