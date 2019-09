Governo Regional concede apoio na forma de crédito fiscal ao Hospital Particular da Madeira

É uma informação revelada a dois tempos. Primeiro, Pedro Calado referiu-se ao facto, na última sexta-feira, quando visitou o MMC. Já hoje, a decisão foi publicada no diário oficial da Região. O Governo Regional decidiu atribuir um crédito de imposto ao Hospital Particular da Madeira.

Ao que afirmou o vice-presidente do Governo, no momento referido, trata-se de um crédito fiscal de 11 milhões de euros a utilizar em dez anos.

A decisão foi tomada na véspera de Pedro Calado visitar o MMC, do mesmo grupo empresarial, HPA, e, de acordo com o que consta da resolução pulicada no JORAM, o Governo considera que “o projecto de investimento apresentado pelo promotor Hospital Particular da Madeira, S.A., pelo seu mérito, demonstra especial interesse para a economia regional e reúne as condições necessárias para a concessão dos benefícios fiscais contratuais ao investimento legalmente previstos”.

Por isso, foi decidido atribuir o incentivo, através de um contrato a estabelecer entre o IDE – Instituto de Desenvolvimento Empresarial e o HPM.

O Hospital Particular custou cerca de 40 milhões de euros e foi apresentado no dia 17 de maio deste ano. Fica localizado na Avenida Mário Soares, no Amparo.