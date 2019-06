Governo Regional avança com processo contra a Câmara de Santa Cruz

O governo e a Madeira Parques Empresariais querem que o tribunal decidida sobre a propriedade do terreno onde está o Parque Empresarial da Cancela reclamado pela Câmara Municipal de Santa Cruz. Esta é a notícia que faz manchete na primeira página da edição de hoje.

Uma edição em que mais uma câmara, a da Ponta do Sol, entra em choque com um serviço do governo regional. Célia Pessegueiro mandou colocar um contador à saída de uma nascente e vai mandar a conta à empresa Águas e Resíduos da Madeira, com quem a autarquia mantém um contencioso sobre dívidas de água.

No Dia de Portugal, o Representante da República, Ireneu Barreto, alertou para injustiças que afectam a Região e deu como exemplos as viagens aéreas e a defesa do Centro Internacional de Negócios.

Na primeira página de hoje destaques, também, para a compra, pela Região, do espólio de António Aragão e para os novos troféus que devem chegar ao Museu de Cristiano Ronaldo.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.