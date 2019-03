Governo Regional apresenta pesar pela morte de D. Maurílio Gouveia

O Governo Regional apresenta o seu mais profundo pesar pela morte, ocorrida hoje, no Funchal, de D. Maurílio Gouveia, madeirense que foi arcebispo de Évora-.

“Nesta hora, o Executivo madeirense e o seu Presidente, Miguel Albuquerque, vêm endereçar à família enlutada os mais sinceros pêsames e associar-se à sua dor”, refere nota da presidência do Governo, referindo que é este ilustre Madeirense que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, face aos relevantes serviços prestados em nome da Região e da Igreja.

D. Maurílio Gouveia nasceu a 5 de Agosto de 1932, no Funchal, tendo ingressado no Seminário Diocesano do Funchal, onde viria a receber a ordenação sacerdotal em 4 de junho de 1955. Desenvolveu o seu ministério presbiteral na diocese madeirense, desempenhando entre outros cargos, o magistério de professor.

Em 26 de Novembro de 1973 foi eleito bispo titular de Fabiona, nomeado pelo Papa Paulo VI, para Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. Foi ordenado bispo na Sé Catedral do Funchal, em 13 de janeiro de 1974.

Em 22 de Março de 1978 foi nomeado arcebispo titular de Mitilene e vigário-geral do Patriarcado, cargo que desempenhou até 8 de setembro de 1981, quando foi nomeado por João Paulo II, para a suceder a D. Frei David de Sousa como Arcebispo de Évora.

Tomou posse da Arquidiocese, entrando solenemente na Catedral, em 8 de dezembro de 1981, tendo até 2007 desempenhado um relevante papel pastoral.

Em 2007, ao atingir os 75 anos de idade, segundo a lei canónica, solicitou ao Papa a sua resignação por limite de idade. Após a tomada de posse do seu sucessor, veio viver para a Madeira, onde faleceu hoje, no Funchal.