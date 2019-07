Governo Regional apoia realização da Taça da Europa de Triatlo e Taça do Mundo de Paratriatrlo

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) assinaram, esta tarde, um protocolo de colaboração tendente a apoiar a realização da Taça da Europa de Triatlo - Madeira 2019 e a 2ª Edição da Taça do Mundo de Paratriatlo, entre 19 e 20 de Outubro de 2019. Um apoio do Governo Regional que ronda os 40 mil euros.

Eventos que, enquanto competições desportivas internacionais, “trazem à Região uma elite desportiva representativa de países Europeus e de fora da Europa, ligados à modalidade, assim como os seus agentes desportivos, comitivas federativas nacionais e demais acompanhantes”, sublinhou a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

No total das duas provas, estima-se que estejam envolvidos cerca de 300 atletas, oriundos de 40 países, que serão ainda acompanhados por equipas técnicas e familiares. Além de estar integrado no Calendário Europeu de Triatlo e na Taça do Mundo de Paratriatlo, este evento prevê a realização de um conjunto de outras acções que irão marcar, do ponto de vista desportivo, a cidade do Funchal.