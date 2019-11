Governo recusa ‘pensão’ a casal que perdeu filha única

O advogado do executivo no processo da derrocada que atingiu o restaurante da Calheta - e que resultou na morte de uma das colaboradoras do espaço de restauração, filha única de um casal - negou o pagamento mensal de 350 euros e sugeriu que a família procurasse ajuda na Segurança Social.

No mesmo dia, o Governo indemnizou duas empresas em 55 mil euros por terem sido afectadas pelos trabalhos nos taludes sobranceiros à marginal daquela vila. Os temas podem ser lidos na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, nas páginas 13 e 11, respectivamente.

Na página 48, o destaque vai para o turismo da Madeira que ganha o Ouro pela 5.ª vez consecutiva, nos World Travel Awards. A Região voltou a ser eleita ‘melhor destino insular do mundo’.

Também em destaque na primeira página, a reportagem sobre a abertura do Parque no Cais 8. Conheça as novidades da época natalícia deste ano nas páginas 34 e 35. Já na 38 saiba, com a ajuda da DECO, que cuidados deve ter para aproveitar a Black Friday da melhor maneira e sem ser enganado.

Assunto que continua a fazer correr muita tinta é o da polémica atribuição das barraquinhas da Placa Central: o PS acusa o Governo Regional de ter desencadeado um procedimento ilegal - tanto de atribuição de barracas, como de licenças e definição de horários do ‘Mercadinho de Natal’. Para ler na página 10.

Também em destaque está a reportagem do arranque da 8.ª edição da Essência do Vinho que começou ontem no Centro de Congressos da Madeira. O evento deverá receber cerca de três mil visitantes. Saiba tudo nas páginas 40 e 41.

Boas leituras, um dia feliz.