Governo prepara registo de todos os pães tradicionais da Madeira

O Secretário Regional da Agricultura marcou presença, esta manhã, na III Mostra do Bolo do Caco e do Pão Caseiro, que se realiza nos Jardins de Santa Luzia, no Funchal, e que reúne cerca de 34 variedades de pão caseiro de toda a ilha da Madeira, incluindo o Porto Santo.

Humberto Vasconcelos destacou o trabalho que tem sido feito pela Direcção Regional da Agricultura e que consiste na “análise de degustação de todos os pães tradicionais regionais”, com vista à criação de um “registo” que perpetue no tempo “a qualidade dos nossos pães e a memória dos nossos antepassados que muito produziram em prol destas tradições”.

O governante frisou ainda o trabalho feito pelo Governo Regional na divulgação das tradições em todas as áreas que governa, prometendo “continuar a trabalhar em prol da população, para que possam usufruir do crescimento e do desenvolvimento da Madeira”.