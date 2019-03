Governo entrega kits de robótica e Programação às Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos da Madeira

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participa amanhã, 20 de Março, pelas 15h30, na cerimónia de entrega de Kits de Robótica e Programação a todas as escolas do 2.º e 3.º ciclos da Região Autónoma da Madeira, que se realiza na sala de sessões da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Cada escola receberá 1 Kit de Robótica e Programação constituído por uma placa de programação micro: bit, um Kit de Robótica Lego Mindstorm EV3 e um Kit Arduino, para o desenvolvimento dos conceitos de programação, robótica e introdução à electrónica.

A Secretaria Regional de Educação, no quadro do Programa do Governo, elegeu a aposta na qualificação da sua população escolar como base de sustentação de uma sociedade desejavelmente mais coesa, desenvolvida e justa. As qualificações dos alunos exigem das escolas respostas que se tornem capazes de preparar os alunos para os desafios que vão enfrentar ao longo do percurso escolar e de vida.

Micro:bit

Com os micro:bit, os professores podem preparar actividades que desenvolvam competências do Perfil do Aluno, bem como desenvolver projectos que envolvam disciplinas como: matemática, educação física, ciências, artes entre outras que possam participar na resolução de problemas simples.

Os micro:bit são simples de utilizar e potenciam a motivação dos alunos na execução das actividades e projectos.

Arduino

O Arduino é uma plataforma de programação de código aberto projectada para tornar a experiência com componentes electrónicos divertida e intuitiva. Tem uma linguagem de programação própria e simplificada e uma vasta rede de suporte e milhares de potenciais usos, tornando-se a plataforma perfeita para entusiastas iniciantes e avançados.

Podemos pensar no Arduino como o filho dos computadores tradicionais, pois é essencialmente um pequeno computador portátil capaz de receber entradas (como o apertar de um botão ou a leitura de um sensor de luz) e interpretar essas informações para controlar várias saídas (colocar uma luz LED a piscar ou ligar um motor eléctrico).

Lego EV3

Podendo ser utilizado numa diversidade de disciplinas, o LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 coloca o foco da sua utilização nas áreas STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). É um microcomputador programável, capaz de controlar motores e sensores, sendo a comunicação possível com ou sem fios. A programação pode ser criada através da Aplicação de Programação EV3 para tablet e Software EV3 para os sistemas operativos Windows e Macintosh. Estes softwares de programação, baseados em blocos, são bastante intuitivos e versáteis permitindo aplicabilidade em diversas áreas.