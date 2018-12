Governo e Câmara avançam com repavimentações na Calheta

O Governo Regional e a Câmara Municipal da Calheta estão a proceder a repavimentações em duas artérias na freguesia da Calheta, uma no Lombo do Doutor e outra na freguesia dos Prazeres. Duas empreitadas que ascendem os 200 mil euros.

No primeiro caso, a intervenção que está sendo desencadeada pelo Executivo de Miguel Albuquerque contempla um conjunto de melhoramentos na via, há muito reivindicada pela população, nomeadamente a construção de um passeio e da instalação de uma varanda sendo certo que o prazo de execução da obra termina na próxima quarta-feira para evitar mais constrangimentos no trânsito.

No que toca à empreitada dos Prazeres, cabe à edilidade presidida por Carlos Teles, acarretar com os custos da pavimentação entre a igreja e o mercado abastecedor, uma estrada que tem sido ‘massacrada’ pelo fluxo rodoviário.