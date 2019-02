Governo decide reconstruir parque do Infante destruído pela aluvião de há nove anos no Funchal

Quase nove anos após a aluvião de 20 de Fevereiro, o Governo Regional decide reconstruir o parque de estacionamento coberto do Centro comercial Marina Shopping, junto à ribeira de São João, no Funchal. A Vice-presidência conta investir perto de 900 mil euros na empreitada de ‘Reposição de Infraestruturas Afectadas - Estacionamentos do Infante’.

O Conselho do Governo, reunido em plenário no dia 31 de Janeiro, resolveu autorizar, “a realização da despesa inerente à empreitada de ‘Reposição de Infraestruturas Afectadas - Estacionamentos do Infante’, até ao montante de 735.000,00 euros, sem IVA”, lê-se na resolução publicada esta quinta-feira no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

Esta obra surge no âmbito dos trabalhos incluídos na empreitada ‘Intervenção no Troço Final da Ribeira de S. João’, que compreendeu a deslocação da foz da Ribeira de S. João, para poente, de forma a conferir-lhe um traçado mais rectilíneo, proporcionando uma melhor capacidade de vazão, sustenta a resolução do executivo.

Essa rectificação do traçado do troço final da ribeira, obrigou a separar em dois blocos o Parque de Estacionamento do ‘Edifício Marina Shopping’.

O Governo entende agora que “urge repor as condições de funcionamento e realizar todos os trabalhos de reposição do parque de estacionamento do referido edifício, na zona afectada pela empreitada em causa, no sentido de operacionalizar o seu funcionamento de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor”.

Daí que autorize que seja elaborado os anúncios (minutas), o programa do concurso, assim como caderno de encargo, ”considerando que no âmbito do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região para 2019, associada às intervenções das obras de reconstrução do temporal de 20 de Fevereiro de 2010, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, encontra-se prevista uma reposição de infra-estruturas afectadas pela empreitada de Intervenção no Troço Final da Ribeira de S. João”.