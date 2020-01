Governo dá 10 mil euros de apoio para a Mostra da Poncha e do Mel

O secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural elogiou o “grande trabalho” na realização da Mostra da Poncha e do Mel, na freguesia da Serra d’Água, nomeadamente a Casa do Povo local, aproveitando Humberto Vasconcelos a ocasião para prometer o reforço de verbas de apoio ao evento em mais 2.500 euros para um total de 10 mil euros.

Lembrando que a entidade tem feito “um trabalho brilhante de formação permanente junto das populações”, aproveitando para criticar as “pessoas, que por vezes, não gostam das casas do Povo e que não gostam de ouvir e que se fale das casas do Povo”, lembrando declarações públicas contras estas entidades “importantíssimas para desenvolver a cultura, para estar junto das pessoas, para desenvolver um trabalho permanente de divulgação dos produtos regionais”, elogiou.

Reconhecendo ser “um bocadinho mais mãos largas que o sr. presidente da Câmara”, anunciou que se “há dois anos demos uma verba, este ano vamos aumentar a verba da Casa do Povo para este evento para 10 mil euros, um aumento substancial face ao que temos dado habitualmente”, afiançou. E explicou: “Porque achamos que o trabalho que as entidades locais fazem é muito importante e porque compreendemos as dificuldades”

Por isso, uma vez que além do apoio das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e do Governo Regional, o esforço que as casas do Povo também fazem seria muito maior, Humberto Vasconcelos acredita que “nada disto era possível”. E apontou: “Todos juntos, estamos sempre unidos em prol das populações, para que estas possam usufruir.”

Sobre o produto alvo da mostra, o governante lembra que a “poncha na qual utilizamos o mel da Serra d’Água, muito conhecido e afamado”, é uma forma de lhe “dar visibilidade”, pois “quem visita a Madeira vem sempre à Serra d’Água para a poncha, uma marca nacional”, sem antes deixar de concluir o trabalho que é feito em termos de desporto na freguesia, dinamizado inclusive pelo padre local, advertindo ainda a quem ali estava para “se divertirem mas, bebam com moderação”.