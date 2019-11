Governo assume ‘Contrato Social para a Saúde” e quer regresso de profissionais ao SESARAM

A proposta de Programa de Governo regional diz que o executivo assume um ‘Contarto Social para a Saúde’.

No documento, que entra na ALM, daqui a pouco, é dito que “o Sistema Regional de Saúde será repensado e ajustado de forma a possibilitar o crescimento da qualidade assistencial, baseando toda a acção governativa do sector da saúde na efectividade, na eficiência, no controlo de riscos e na satisfação dos cidadãos e de todos os intervenientes e actores envolvidos.”

“O Governo Regional assume o compromisso de um contrato social para a saúde, alicerçado na melhor evidência científica e que garanta o cumprimento sustentável e perene do direito à protecção da saúde. Orgulhando-se da evolução do Serviço Regional de Saúde nos últimos 43 anos, pois são evidentes os avanços nas políticas de promoção e protecção da saúde e de prevenção da doença, igualmente indiscutível é a capacidade instalada a nível estrutural e organizacional da Rede de Cuidados de Saúde Primários (CSP), bem como a qualificação do Recursos Humanos e a verticalidade de elevada diferenciação alcançada nos Cuidados Hospitalares (CH).”

“A partir do vasto património estrutural e formal, legado por um ciclo governativo dedicado à criação e expansão do Sistema Regional de Saúde, cumpre agora garantir a melhoria de meios humanos e estruturais, manter, consolidar e modernizar áreas de intervenção, na sua dimensão pública e na sua articulação, enquanto sistema, com as entidades privadas, com as instituições particulares de solidariedade social e os profissionais livres que, em acordo com o sector público, complementem as actividades de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação na área da saúde.”

Um dos objectivos do governo, para a área da saúde é permitir o regresso aos sistema públic de profissionais que saíram, em especial de médicos (ainda que não discriminados), que saíram ao longo dos anos.

“Criar um quadro institucional, por um período a definir que permita contratar alguns profissionais que actualmente já não pertencem ao quadro da função pública e que manifestem a sua disponibilidade para aceitar as condições propostas desde reconhecidas como uma mais-valia. Tomar por referência o quadro legal nacional que propõe uma remuneração a fixar, acumulável com a reforma, e um horário de 20 horas.”