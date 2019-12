Governo assinala 20 anos da Laurissilva como património mundial

O Governo Regional está hoje, de manhã, reunido no Posto Florestal do Chão dos Louros.

A reunião preparatória do plenário de quinta-feira decorre sob a presidência de Miguel Albuquerque e pretende assinalar os 20 anos da Laurissilva como Património da Humanidade, distinção concedida pela UNESCO, em Dezembro de 1999.

É na Madeira onde tem a sua maior expressão, com 15.000 hectares, ou seja, cerca de vinte por cento do seu território.

Lembre-se ainda que a Madeira é das regiões do mundo com maior área, em termos percentuais, protegida. Em termos terrestres, 67% do seu património natural está salvaguardado.