Gastos com Saúde em crescendo

A despesa pública com o sector da Saúde não pára de crescer a notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO revela que aumentaram os gastos com os privados na saúde. Em 2018 foram canalizados 65 milhões de euros para diversas entidades. Segundo o Instituto de Administração da Saúde, a maior parte foi para comparticipar medicamentos.

Na edição deste sábado, fique também a saber que o IASAÚDE foi convidado a apresentar, na reunião anual de estados-membros do ECDC, o trabalho que tem sido desenvolvido na Região no que concerne a prevenção e controlo do mosquito Aedes aegypti. A reunião decorre de 1 a 3 de Outubro em Estocolmo.

Nas páginas de hoje fazemos o rescaldo de mais um dia de campanha para as Legislativas Nacionais, mas damos conta das negociações que continuam entre PSD e CDS depois das eleições Regionais do passado domingo. O DIÁRIO revela que estas negociações já ditaram que o CDS fica com vice-presidência da Assembleia Legislativa da Madeira.

Hoje é também publicada uma entrevista com Bruno Nogueira. O humorista que esteve 10 anos afastado do ‘stand-up comedy’ regressa agora com ‘Depois do Medo’, espectáculo que traz ao Centro de Congressos da Madeira nos próximos dias 4 e 5 de Outubro, numa parceria com o DIÁRIO. Segundo explica, “o segredo é não pensar nas expectativas das pessoas”.

Nos Casos do Dia relatamos um caso de envenenamento de cães em Gaula e noticiamos que o homem suspeito de matar o irmão à facada, na tarde de quinta-feira, foi ontem presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO, dia em que os mais novos voltam a estar em destaque com mais uma edição da Malta.