Miguel Albuquerque confirmou, à entrada para a concelhia do PSD-Madeira no Funchal, que a votação para as eleições internas do partido, que acontece por todo o País, vai decorrer tal e qual como nos anteriores actos eleitorais.

E sobre a possibilidade do acto ser impugnado, coisa que Alberto João Jardim, mandatário do candidato Rui Rio, já anunciou, não vê razão para isso. “Temos autonomia estatutária e toda a legitimidade para participar nesta eleição, como sempre participamos. Temos o direito de participar e de votar dentro dos regulamentos que existem”.

O líder do PSD-Madeira disse mesmo, perante a possível não contabilização dos votos dos militantes madeirenses, que “não vai ser um regulamento aprovado num conselho nacional, ainda por cima com efeitos retroactivos a militantes que já tinham pago as suas quotas desde Janeiro, que vai alterar a legitimidade de participação”.

Albuquerque observou também que a haver a impugnação quer dizer que também as outras eleições estão feridas de ilegalidade. “Acho estranho pôr em causa uma Região que este ano já deu três vitórias ao partido. Nós não fizemos nada, ganhamos três eleições, e ainda nos vêm chatear”.