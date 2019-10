Furacão Lorenzo leva à retirada do passadiço da Praia Formosa

O passadiço existente na Praia Formosa, no Funchal, será retirado do local, dadas as previsões de forte ondulação, motivadas pela passagem do Furacão Lorenzo. Os trabalhos de remoção têm hoje início.

Numa publicação nas redes sociais, a empresa municipal informa que, por questões de segurança, optou por retirar o passadiço do local.

De recordar que, segundo o IPMA, este furacão deve passar a oeste da ilha das Flores, na quarta-feira, mantendo-se a previsão de que afectará todo o arquipélago dos Açores. O furacão deverá passar no arquipélago açoriano na categoria 1 da escala Saffir-Simpson. Essa escala mede a intensidade dos furacões entre os níveis 1 e 5, sendo 5 o nível mais intenso.

Já na Madeira, os efeitos do Lorenzo deverão fazer-se sentir apenas no mar, com forte agitação marítima, na quinta e sexta-feira.