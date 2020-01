‘Funchalense 5’ retido em Lisboa com 400 contentores só deve chegar à Região na quinta-feira

Os trabalhadores do porto de Lisboa abandonaram o seu posto de trabalho à hora de almoço, levando a que o navio de carga ‘Funchalense 5’ ficasse retido nesse mesmo porto. O cargueiro estava a ser carregado e deveria chegar à Região na segunda-feira, transportando cerca de 400 contentores, na sua maioria com produtos perecíveis para grandes superfícies comerciais.

Segundo apurou o DIÁRIO, alguns trabalhadores compareceram ao serviço, mas por volta das 12 horas deixaram o trabalho, devido a pressões exercidas por membros dos sindicatos, que desde Agosto estão em greve às horas extraordinárias, nomeadamente ao fim-de-semana.

Para segunda-feira está agendado um plenário dos operadores portuários, que poderá significar a entrega de um pré-aviso de greve. A se confirmar, na melhor das hipóteses, o ‘Funchalense 5’ só deverá ser carregado na terça-feira, chegando à Região na quinta-feira.

Caso se confirme a greve no porto de Lisboa, esperam-se dias complicados no abastecimento de produtos por via marítima para a Madeira.