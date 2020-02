Funchal recebe sessão de esclarecimento dos Prémios BPI ‘la Caixa’

O BPI e a Fundação ‘la Caixa’ acabam de lançar uma nova edição dos Prémios BPI ‘la Caixa 2020’, para apoiar financeiramente projectos de instituições privadas sem fins lucrativos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para apoiar as entidades madeirenses no processo de candidatura, o BPI e a fundação vão estar amanhã, pelas 10h30, no auditório do Museu de Electricidade, Casa da Luz, no Funchal para realizar uma sessão de esclarecimento.

As entidades interessadas podem obter mais informação nos sites do BPI e da Fundação ‘la Caixa’ na página da iniciativa. No total, são cinco os Prémios BPI ‘la Caixa’, com diferentes prazos de candidatura que se distinguem entre si pelo seu âmbito de actuação. Cada um dos cinco prémios – Infância, Solidário, Seniores, Capacitar, Rural - vai atribuir 750 mil euros a projectos de instituições privadas sem fins lucrativos.