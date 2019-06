Funchal recebe reunião do Movimento ‘Em defesa recuperação das conquistas de Abril’

No seguimento dos encontros que já tiveram lugar no Continente, a Comissão de Iniciativa para um Movimento ‘Em defesa e recuperação das conquistas de Abril’ promove agora um reunião-debate no Funchal.

A acção terá lugar, este sábado (dia 29 de Junho), das 11 às 12h30, no Centro de Padel e Lazer, na Rua das Hortas, e contará com a participação de Aires Rodrigues e Joaquim Pagarete (membros da Comissão de Iniciativa para um Movimento ‘Em defesa e recuperação das conquistas de Abril’).

“A Autonomia da Madeira, filha da Revolução do 25 de Abril de 1974 e consagrada na Constituição da República Portuguesa de 1976, atribuiu à Região ferramentas fundamentais para o seu autogoverno e desenvolvimento económico e social. (...) No entanto, os sucessivos governos – tanto no Continente, como na nossa Região – têm feito ataques sistemáticos a estas conquistas (ao nível da Saúde, do Ensino, das leis do trabalho, do Ambiente,...), apesar da resistência e das mobilizações da generalidade dos trabalhadores e das populações. Assim, é preciso organizarmo-nos, constituindo pontos de apoio para que a resistência e as mobilizações sejam eficazes, no sentido da defesa e da retoma dessas conquistas de Abril”, defende este movimento.