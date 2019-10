Funchal promove bem-estar animal nas escolas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dará início, a partir do dia 16 de Outubro, ao 2.º ciclo de acções de sensibilização sobre o bem-estar animal realizadas nas escolas básicas do concelho.

As acções destinam-se aos alunos do 4º ano do ensino básico e têm como objectivo “sensibilizar as crianças para os cuidados básicos dos animais de companhia, a responsabilização dos donos, a alimentação adequada, entre outras temáticas, de forma a garantir o bem estar-animal”, realça a autarquia.

O 1º ciclo destas palestras teve início no ano passado e que “chegamos a mais de 500 alunos em 14 sessões”, revela a vice-presidente, Idalina Perestrelo.

“Em prol da causa animais queremos sensibilizar mais alunos por essa razão vamos repetir estas iniciativas que tiveram uma óptima aceitação por parte dos alunos e das escolas”, vincou.

De referir que nestas acções a veterinária estará acompanhada de um cão, de modo a promover o contacto entre as crianças e os animais.