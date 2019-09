Funchal prolonga por mais quatro meses obra de requalificação do Museu de História Natural

A Câmara do Funchal decidiu hoje prolongar por mais quatro meses o prazo para a conclusão da obra de reabilitação do Museu de História Natural, orçada em 1 milhão de euros, devendo a infraestrutura reabrir ao público em 2020.

“É uma obra que requer alguma delicadeza e houve uma alteração de projeto, para incluir um elevador e garantir acessibilidades para todos”, explicou o vereador Ruben Abreu, após a reunião do executivo camarário.

O Museu de História Natural do Funchal está instalado num palácio com 85 anos, localizado no núcleo histórico de São Pedro, no centro da capital madeirense, sendo que a obra atualmente em curso é a maior dos últimos 50 anos realizada em recintos culturais.

“Para que a obra decorresse sem problemas e não afetasse a parte histórica do museu, decidimos prorrogar o prazo de execução da obra, que ficará concluída em março de 2020”, disse Ruben Abreu.

A decisão foi aprovada por unanimidade pelo executivo liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), com seis vereadores, onde estão também representados quatro vereadores do PSD e um do CDS-PP.