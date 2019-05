Funchal organiza Semana do Ambiente entre 3 e 6 de Junho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) volta a assinalar, na próxima semana, o Dia Mundial do Ambiente, com a dinamização de um vasto leque de actividades, entre os dias 3 e 6 de Junho. A ideia é sensibilizar miúdos e graúdos para os desafios ambientais globais e para a necessidade das novas gerações serem proactivas na preservação do meio ambiente.

Previstas estão actividades dirigidas a toda a população e incluem acções de sensibilização ambiental, espectáculos de teatro e exposições temáticas, bem como a realização de palestras e conferências subordinadas à temática ambiental, e a apresentação de um Guia de Boas Práticas Ambientais sobre os Resíduos Sólidos.

O programa arranca na segunda-feira, 3 de Junho, com a entrega de Certificados de Qualidade Ambiental de Excelência a 44 entidades, num acto de reconhecimento das empresas e instituições que tiveram um bom desempenho ambiental ao nível da deposição selectiva de resíduos ao longo da última década. Neste dia, será ainda realizada a abertura de duas exposições, uma no átrio da CMF, em parceria entre a Universidade da Madeira, e outra na Praça do Município, organizada pelo Departamento Municipal de Ambiente.

Ambas as exposições visam sensibilizar a população para a problemática dos plásticos e reflectir sobre os problemas ambientais associados à sua excessiva utilização e à incorrecta deposição dos resíduos, convidando o cidadão a alterar hábitos e comportamentos.

Refira-se que a Autarquia lançou, no início deste ano, a sua Estratégia Municipal de Combate à Poluição provocada pelo Plástico, assumindo publicamente o objectivo de liderar este tema na Região.

Na terça-feira, 4 de Junho, serão entregues cheques solidários ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe, resultado de uma campanha da CMF que se comprometeu a doar 1€ por cada tonelada de resíduos de embalagem enviada para reciclagem, com cada instituição a receber, na ocasião, 7.459€.

Na manhã do dia 5 de Junho, terá lugar o ponto alto da semana, com a III Conferência ‘Desafios para a Cidade na Gestão dos Resíduos’, para debater questões prementes da gestão de resíduos, assim como a problemática dos plásticos. Hélder Spínola, da Universidade da Madeira, Paulo Leal, da Cascais Ambiente, e Paula Sobral, da Universidade Nova de Lisboa, serão os oradores desta conferência.

Por fim, na quinta-feira, 6 de Junho, a autarquia apresentará o Guia de Boas Práticas Ambientais – Resíduos Sólidos, desenvolvido pelo Departamento de Ambiente da Câmara do Funchal, que tem como principal objectivo difundir o modelo de gestão de resíduos que é aplicado no Funchal, explicitar a função de cada cidadão neste sistema e indicar os benefícios associados à correcta gestão dos resíduos, nomeadamente no que diz respeito à redução da poluição, à preservação dos recursos naturais e à valorização dos resíduos.