Funchal nega ligação ao “pântano” dos inertes e acusa Prada de fazer “insinuações em desespero”

Bom dia! A Câmara Municipal do Funchal nega qualquer ligação ao “pântano” dos inertes.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a autarquia garante não ter sido notificada pela DROTA sobre qualquer irregularidade relacionada com a Praia Formosa e acusa Susana Prada de tecer “insinuações em desespero” na Assembleia Legislativa da Madeira. Ainda no contexto político, PSD e CDS deram um voto de confiança ao programa de Governo.

Eis os restantes temas que merecem destaque na primeira página do DIÁRIO:

‘Estratégia sai da gaveta’

O futuro do destino Madeira é tema de debate no 45.º congresso da APAVT que começa hoje no Funchal, isto num dia em que se espera vento forte e agitação marítima.

“Morre-se mais por diabetes do que por cancro da mama”

Diagnóstico é feito pelo médico endocrinologista, Silvestre Abreu.

‘Empresa de iraniano leva fundos e deixa calotes’

Amir Shadmand conseguiu ver aprovado um apoio de 212 mil euros, de fundos europeus, para uma invenção ‘revolucionária’.

‘Bombeiros recrutas descontentes com estatuto’

A permanência na categoria de bombeiros recrutas de três dezenas de profissionais está a provocar descontentamento.

