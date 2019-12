Funchal hasteia a Bandeira Verde ECO XXI pelo 5º ano consecutivo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, hasteou esta amanhã a Bandeira Verde ECO XXI, um galardão da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que premeia as práticas ambientais de excelência.

Miguel Silva Gouveia enalteceu que “o Funchal, único concelho galardoado da Região, é premiado há cinco anos seguidos”. “Dos 21 indicadores que a avaliação analisa, relacionados com a educação ambiental e para a sustentabilidade, a qualidade do ar e da água, o ordenamento do território, o ruído, a gestão dos resíduos, a mobilidade sustentável, a eficiência energética, e a limpeza e os espaços públicos, temos vindo sempre a subir no resultado final, o que nos deixa muito orgulhos. Em 2015 começámos com 63,9%. O resultado de 2019 ascende a 70,7%, o que demonstra bem a evolução alcançada pelo Município nos últimos cinco anos em termos ambientais”, afirmou.

“Procuramos, através de variadas iniciativas envolver todo o município, colaboradores e munícipes, para que as boas práticas ambientais sejam uma realidade cada vez mais presente no quotidiano da nossa Cidade. Nesse sentido também definimos a sustentabilidade como um dos pilares basilares da nossa governação, não só a sustentabilidade ambiental, bem como a económica e social. Este reconhecimento nacional, que destaca o Funchal com a Bandeira Verde ECO XXI, é a prova que estamos no caminho certo”, acrescentou.

Miguel Silva Gouveia concluiu lembrando ainda que “durante este mês de Dezembro, a ABAE, premiou também o programa municipal “Mar Limpo”, com distinção de boas práticas, é o Funchal a servir de exemplo a nível nacional”.