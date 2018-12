Funchal galardoado com Bandeira Verde ECOXXI pelas boas práticas ambientais

A Câmara Municipal do Funchal foi novamente galardoada este ano pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), devido às suas práticas ambientais de excelência, na cerimónia de divulgação dos resultados finais do ECOXXI 2018, que teve lugar em Estarreja.

É a quarta vez consecutiva que a autarquia liderada por Paulo Cafôfo recebe a Bandeira Verde ECOXXI, um reconhecimento que é atribuído com base na monitorização de valores relacionados com a educação ambiental e para a sustentabilidade, a qualidade do ar e da água, o ordenamento do território, o ruído, a gestão dos resíduos, a mobilidade sustentável e eficiência energética, a limpeza e os espaços públicos, entre outros, num total de 21 indicadores avaliados, que fazem do Funchal uma cidade exemplar neste campo.

O resultado de 2018 (75,7%) é o melhor de sempre da Autarquia, batendo de forma substancial o recorde do ano passado (66,01%), bem como os registos dos anos anteriores (65,5% em 2016 e 63,9% em 2015).

O Funchal foi, uma vez mais, o único Município da Região a ser distinguido por esta associação que faz parte da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), onde estão agrupadas entidades internacionais que promovem actividades de Educação Ambiental para a Sustentabilidade em mais de 60 países.