Funchal é um dos líderes na Reabilitação Urbana, diz o presidente da Câmara

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, encerrou hoje o Fórum Económico do Funchal, uma iniciativa organizada pela Autarquia e pelo Jornal Económico, que teve lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias. A reabilitação urbana como motor de desenvolvimento foi o mote do debate, que contou com a presença de diversos especialistas regionais e nacionais, tais como do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rogério Fernandes Ferreira.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, que “a Reabilitação Urbana é o desafio da década para o Funchal, e o Município tem vindo a seguir uma estratégia muito sustentada neste domínio desde 2014, primeiro com uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) nos Núcleos Históricos do Funchal, e depois com uma Operação de Reabilitação (ORU), que estendeu os atuais benefícios fiscais à Reabilitação Urbana na cidade até 2032, com um investimento previsto de 71 milhões de euros para o efeito, cerca 56 milhões da parte da Autarquia e 15 milhões por parte dos privados.”

“Esta tem sido, pois, a estratégia central do atual Executivo para promover a retoma económica do Funchal ao longo dos últimos anos”, reforçou o Presidente, acrescentando que, “desde 2013, foram reabilitados mais de uma centena de edifícios no Funchal, com apoios fiscais na Área de Reabilitação Urbana definida pela Autarquia, e o investimento privado já ultrapassou os 25 milhões de euros, correspondentes a mais de 35 mil metros quadrados de superfície de edifícios integralmente reabilitados. A Autarquia é, ao mesmo tempo, uma das líderes nacionais no programa IFRRU 2020, com 62 pareceres vinculativos já emitidos para projectos de Reabilitação Urbana até agora, que garantem que nos próximos dois anos estes valores vão aumentar significativamente.”

O presidente da CMF anunciou, por fim, como medida mais recente, “a aquisição de um novo software para os serviços da Autarquia, que vai revolucionar a maneira como é feita a gestão de todos os processos urbanísticos, de acordo com a estratégia de Modernização Administrativa que o actual Executivo tem vindo a implementar nos últimos anos, tornando-a mais rápida, eficaz e transparente. O novo software passará a ser um pilar central na estratégia de Reabilitação Urbana da Autarquia, a par da criação de uma Divisão de Reabilitação Urbana e Projectos na Orgânica do Município, pela primeira vez.”