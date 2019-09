Funchal dinamiza Dia Mundial do Turismo com actividades entre 25 e 27 de Setembro

A Câmara Municipal do Funchal voltou a preparar, este ano, um programa de actividades no âmbito do Dia Mundial do Turismo, que se assinala na próxima sexta-feira, dia 27 de Setembro, à semelhança do que vindo a acontecer nos últimos anos, desde que foi desenvolvida uma Estratégia Municipal para o Turismo.

Serão, neste caso, três dias de actividades previstas, que começam já na próxima quarta-feira, dia 25 de Setembro, com uma iniciativa do Turismo de Portugal, denominada Oficina do Roadshow, que vem apresentar ao Funchal dois programas nacionais de aceleração no sector do Turismo, que têm como principal objectivo dar apoio a startups e apoiar o desenvolvimento de negócios no sector, com inovação e criatividade. Esta vai decorrer entre as 16h e as 18h, na Reitoria da Universidade da Madeira.

No dia 26 de Setembro, quinta-feira, a Divisão Municipal de Turismo e Cultura preparou, por sua vez, um ‘Giro pela História do Açúcar’, aberto a toda a população e aos turistas, que terá início pelas 11 horas justamente no Museu A Cidade do Açúcar, e que passará por diversos pontos da cidade.

Finalmente, no Dia Mundial do Turismo, sexta-feira, 27 de Setembro, há programa para todo o dia, sendo que, logo a partir das 9 horas, o município oferecerá as boas-vindas com um Madeira de Honra a todos aqueles que se deslocarem ao Mercado dos Lavradores, com especial incidência para os muitos turistas que visitam este emblemático espaço municipal.

As principais actividades preparadas para este dia vão decorrer, por sua vez, nos Paços do Concelho, sendo que, às 11 horas, a Câmara Municipal do Funchal vai apresentar o último de uma colecção de 4 percursos temáticos que a autarquia começou a desenvolver em 2017, no sentido de introduzir uma abordagem científica e aprofundada de temas considerados de interesse para o Município ao nível do seu património natural e edificado, e indo ao encontro de um turista cada vez mais informado, exigente e curioso. O novo percurso em causa abordará as singularidades arquitectónicas da cidade e terá a assinatura do Arq. Rui Campos Matos.

Às 12h30, a Câmara Municipal do Funchal atribuirá, pela primeira vez, uma ‘Distinção por Mérito Turístico’, o que passará a ser feito anualmente neste dia comemorativo, como forma de reconhecer e valorizar pessoas, entidades ou projectos que contribuem para a qualificação do destino Funchal. Os vencedores deste ano serão anunciados oportunamente.

Finalmente, o dia não acabará sem música e cinema. Às 19 horas, o município preparou um concerto com Upright Ntet, no Museu A Cidade do Açúcar, com entradas livres, limitadas à lotação disponível, ao passo que, às 21h, haverá Cinema ao Ar Livre nos Jardins da Ajuda, em São Martinho, numa iniciativa do INATEL, com o apoio da CMF.