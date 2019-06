Funchal debate soluções para as Pessoas Sem-Abrigo no Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal organiza no próximo dia 3 de Julho, no Teatro Baltazar Dias, a III Conferência Municipal sobre ‘Estar em Situação de Sem-Abrigo’, subordinada ao tema ‘Percursos de Inclusão’.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal, antecipa mais uma conferência com muito para dar, destacando desde logo “o carácter especial desta iniciativa municipal, que permite a todos os participantes, não apenas discutir temas de interesse colectivo e ouvir o trabalho que já é desenvolvido na cidade e no país, junto desta população, mas permite igualmente ouvir a experiência de pessoas que vivem ou já viveram na rua”.

O programa completo inclui oradores regionais, nacionais e internacionais, em representação de cerca de uma dezena de associações.

Durante a manhã do dia 3 de Julho, haverá um painel para debater a inclusão como uma questão de cidadania e de direitos humanos. À tarde, serão afloradas mais em específico as questões de género, e ainda projectos transnacionais neste âmbito, sendo a grande convidada desta edição Catherine Dimaria, directora-geral da Emmaüs Alternatives.

Será, ainda apresentado o Grupo de Trabalho Interinstitucional que foi formado pela Câmara Municipal do Funchal para intervir no domínio das pessoas em situação de sem-abrigo, e que inclui, além da Autarquia, a Associação Conversa Amiga (ACA), a Associação Médica Internacional (AMI), a Associação Protectora dos Pobres (APP) e o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA).

Madalena Nunes conta, nesta 3.ª edição, com mais uma boa adesão do público, “num evento que tem vindo a crescer de ano para ano e a despertar cada vez mais consciências”. Para isso, muito contribui a participação de pessoas de diferentes origens e interesses. Segundo a vereadora, a cidade “merece e precisa desta abertura à resolução dos problemas que nos vão assolando, cabendo a todas as entidades públicas e privadas contribuir para que situações como as dos sem-abrigo sejam convertidas em melhores soluções para essa população, para a cidade e para toda a comunidade”.

As entradas são livres, mas sujeitas a inscrição, através do email [email protected]