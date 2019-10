Funchal celebra centenário de Sophia de Mello Breyner

A Câmara Municipal do Funchal organiza, entre os dias 29 e 31 de Outubro, um evento literário que estará integrado nas comemorações oficiais do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O evento chama-se ‘Oceanos’ e contará com a produção cultural e executiva da editorial Novembro, pretendendo igualmente celebrar os 600 anos da descoberta da ilha da Madeira.

Ao longo de três dias, o programa prevê lançamento de livros, conferências, espectáculos e muitas actividades em escolas, contando com diversos convidados nacionais.

A abertura oficial do evento está marcada para dia 29 de Outubro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o lançamento da obra mais recente do madeirense José Viale Moutinho, que vai apresentar o ‘Romanceiro de Terra Morta’, com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Ainda no primeiro dia, mas pelas 19h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, terá lugar o lançamento do livro de Luís Osório, ’30 Portugueses, 1 país’, neste caso com a presença de Simone de Oliveira, figura incontornável do panorama artístico nacional, como convidada de honra.

No dia 30 de Outubro, pelas 18h30, o Museu A Cidade do Açúcar será, por sua vez, palco de uma conferência sobre a vida e obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo que nesse mesmo dia à noite, pelas 21 horas, o Auditório do Jardim Municipal leva à cena ‘O Bojador’, uma peça de teatro da autora, baseada na obra literária com o mesmo nome, com encenação de Moncho Rodriguez e música original de Martim Sousa Tavares. Segue-se uma homenagem a Sophia, sob a forma de um espetáculo musical intitulado Paisagens Sonoras de Poesia, com recurso a sintetizadores e interpretado por Clarisse Fernandes.

Na tarde do dia 31 de Outubro, pelas 17 horas, na Livraria Esperança, José Viale Moutinho, Luís Osório, Maria de Fátima de Ornelas Gouveia Soares, Maria João Fialho Gouveia, Rosabela Afonso e Violante Saramago Matos são os convidados da Conferência Literatura, Livros e Leitura, onde não faltará uma sessão de autógrafos, sendo que o programa Oceanos, Funchal – Cidade Literária termina com um evento a partir das 20 horas, no Museu Café, onde terá lugar uma entrevista de Pedro Mesquita a Martim Sousa Tavares, neto de Sophia de Mello Breyner Andresen, antes do encerramento oficial.