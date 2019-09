Frederico Rezende abraça novo projecto empresarial na RIM

Frederico Rezende vai abraçar um novo projecto empresarial, na área imobiliária, ligado às empresas RIM.

Até há poucos meses conhecido como homem forte da Tecnovia Madeira, Frederico Rezende surpreendeu o mundo empresarial da região ao deixar esse grupo empresarial e ingressar na Máxima Dinâmica.

Agora, Rezende, também conhecido pelos seus feitos desportivos em motonáutica, abraça o projecto das empresas de Gil Freitas, este também conhecido das lides desportivas, mas no desporto automobilístico.

As RIM têm interesses e desenvolvem actividade na área da construção civil e obras públicas e estão na segunda linha das construturas da Madeira.

Em 2019, a RIM - Engenharia e Construções assinou seis contratos de obras públicas com um valor global de 4,6 milhões de euros. a maior fatia desse montante foi com a IHM para a ‘Empreitada de Reabilitação dos Blocos e Espaços Exteriores do Bairro da Palmeira’, em Câmara de Lobos (Malvinas).