Fotojornalista Gregório Cunha mostra paisagens da Madeira em livro

O fotojornalista Gregório Cunha apresenta no próximo dia 19 de Dezembro, às 18h30, o livro da sua autoria denominado ‘Madeira Vista do Céu - From the Sky, numa cerimónia marcada para o salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Trata-se de uma publicação que junta belas e surpreendentes paisagens da Madeira e do Porto Santo, num “retrato inédito” captado unicamente com drone.

Segundo nota da Assembleia, o livro é complementado com pequenos e informativos textos introdutórios, que tornam acessível a história e a cultura das localidades e dos lugares a visitar nos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira.

A apresentação contará com a presença do presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues.