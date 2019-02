Fórum Internacional de Música no Funchal até 8 de Março com o apoio da CMF

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu esta quinta-feira, nos Paços do Concelho, organizadores e participantes no IX Fórum Internacional – Interpretação Musical e Pedagogia, promovido pela Associação ‘Arte e Educação no Século XXI’, que decorrerá no Funchal até dia 8 de Março, com o apoio da autarquia.

O Fórum é um evento anual de carácter formativo e pedagógico, que tem divulgado o talento de jovens músicos, reunindo várias dezenas de participantes de diversos países. Paulo Cafôfo deu as boas-vindas ao Funchal a todos os presentes, destacou mais um ano de festival, e reconheceu, em particular, o trabalho de Vladimir Proudnikov como principal dinamizador do evento, ele que é professor no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e músico na Orquestra Clássica da Madeira.

O presidente da CMF enalteceu, por fim, o facto de “o Funchal continuar a apoiar este evento cultural internacional, que tem revelado todos os anos novos talentos no campo da música clássica”, sublinhando “aquela que tem sido a aposta do executivo na Cultura ao longo dos últimos anos, a qual se demonstra de muitas maneiras, incluindo com apoios e estímulos à formação.”